Охотники за вашими «лайками»: Самые популярные видео с животными

Исследователи Университета Индианы в США выяснили, что просмотр видео с кошками повышает уровень позитивных эмоций и способствует избавлению от негативных эмоций — грусти и тревоги. А видео с домашними и дикими животными традиционно собирают миллионы просмотров на YouTube. Вот самые популярные из них.

Выдра купается в раковине

YouTube / Aty

Видео с выдрой по имени Аты собирает миллионы просмотров. Например, ролик, где выдру моют в раковине и заботливо вытирают полотенцем, посмотрели 24 миллиона раз. В видео выдра не пытается увернуться от рук хозяина и с удовольствием принимает ванну, а иногда даже попискивает от удовольствия!

Сурикат заразительно смеется

YouTube / SWINS

Сурикаты часто становятся героями рекламных роликов автомобильных брендов — уж очень у этих животных выразительные мордочки. А еще их можно увидеть в естественных местах обитания. Но видели ли вы когда-нибудь, как смеется сурикат? На видео девушка играет с обаятельным представителем семейства мангустовых. Вам точно понравится его смех!

Кошки боятся лобстера

YouTube / 10 Cats.

Это видео посмотрели более 280 миллионов раз! В ролике шесть котов пытаются поймать рыбку из таза, а также познакомиться с японским лобстером. Резкие движения пугают пушистых охотников: они каждый раз удирают, как только ракообразное пытается дать отпор своими большими усами. Канал с 891 тысячей подписчиков называется 10 Cats — хозяева строят для героев видеороликов причудливые дома и снимают, как питомцы реагируют на бытовые вещи.

Хорек защищает семью

YouTube / RM Videos

Еще один одомашненный зверь, который получил популярность в интернете — хорек. Видео, где пушистый зверек из семейства куньих защищает собственных детенышей от человеческой руки, набрало 33 миллиона просмотров. Хозяин не хочет обидеть еще не повзрослевших хорьков, но вот родитель настроен серьезно — он даже нанес несколько увечий автору видео.

Попугаи и их творческие способности

YouTube / Laugh TV

А вот подборка смешных видео с попугаями. Эти птицы с ярким оперением чего только не делают, чтобы развеять скуку: и разговаривают, и поют, и даже танцуют! Хозяева одаренных питомцев не устают снимать забавные моменты из жизни на видео и даже составляют видеоподборки. Эта набрала 23 миллиона просмотров. Попробуйте не засмеяться, наблюдая за птичками.

Собака реагирует на пришельца

YouTube / Maymo

Сразу два ролика с канала Maymo стали самыми просматриваемыми среди видео с собаками. Первый набрал 601 миллион просмотров: там собака реагирует на пришельца из космоса и защищает жилище от пришествия других инопланетян. А вот во втором ролике пса пугает скелет человека на ниточках. Этот розыгрыш приурочен к Хэллоуину и собрал 285 миллионов просмотров.

Пума и ее жизнь в квартире

YouTube / i_am_puma

А вот видео о пуме Месси, которую взял к себе из зоопарка житель Пензы Александр Дмитриев. До знакомства с новой семьей у Месси было несколько проблем со здоровьем — в результате пума почти вдвое меньше стандартного представителя вида. Ролик Александра, где красавец из семейства кошачьих прячется под кроватью и гуляет по окрестностям в комбинезоне, собрал 23 миллиона просмотров. У хозяина грациозной пумы есть собственный YouTube-канал, где все желающие могут следить за жизнью Месси.

Дикие животные в городе

YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Однажды в эфир к американскому телеведущему Джимми Фэллону пришел 13-летний сын охотника за крокодилами Роберт Ирвин. Роберт привел с собой друзей — маленьких медвежат, змею, безногую ящерицу. А больше всего гостям студии понравился бинтуронг — это хищное млекопитающее, похожее на енота. Забавно, что бинтуронг пахнет попкорном — это заметил даже телеведущий. Запись эфира набрала почти 30 миллионов просмотров.