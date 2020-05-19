СК заинтересовался найденной в нижегородском лесу свалкой с вакцинами от гриппа

Местные жители обнаружили в пригороде Нижнего Новгорода минимум сорок коробок. В каждой по 90 упаковок, состоящих из десяти ампул. По самым скромным подсчетам — 36 тысяч доз вакцины против гриппа.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Нижегородской области выясняют, кто выбросил целую партию еще даже не просроченной вакцины от гриппа. На коробки с медикаментами в лесу случайно наткнулись прохожие. Они сняли видео, которым сразу же заинтересовались и в местном Минздраве, и в Следственном комитете. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки лично ему. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса. Необходимость прививки будет определяться по наличию антител к COVID-19 в организме людей.

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