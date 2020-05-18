По предварительной информации, жильцы и ранее слышали стрельбу из этой квартиры.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; 5-tv.ru

СОБР ведет переговоры с открывшим стрельбу на юго-востоке Москвы мужчиной. В настоящее время территория вокруг места ЧП оцеплена.

По предварительной информации, жильцы и ранее слышали стрельбу из этой квартиры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, все произошло вечером на улице Малышева. Свидетели сообщали, что неизвестный ведет стрельбу очередями.

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