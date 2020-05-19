«Можем многое»: участники Key Buyers Event: Digital Edition обсудили подготовку к международному онлайн-форуму кино и телеиндустрии

Российские и зарубежные компании находятся в предвкушении масштабного события в мире теле- и киноиндустрии. С 8 по 14 июня на специально разработанной платформе пройдет международный онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition. Участников ожидают презентации российских компаний и их новых проектов, показы документальных и художественных фильмов, сериалов и анимации. Международным закупщикам представят проекты для совместного производства.

От России в этом значимом для телевизионщиков мероприятии примут участие более 120 компаний, что в несколько раз больше, чем в 2019 году! Среди них дистрибуторы, правообладатели прав, а также организации, оказывающие услуги в сфере продакшена и постпродакшена.

«Мне бы хотелось поблагодарить наших партнеров в лице „Национальной Медиа Группы“, „Газпром-медиа“ и компании, которые относятся к ним», — отметила глава «Роскино» Евгения Маркова.

В число участников входят «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», «Национальная Медиа Группа», ВГТРК, Premier Studios, ГК «Рики», видеосервис Start, «Союзмультфильм», «Марс Медиа» и другие.

В преддверии этого события на онлайн-пресс-конференцию собрались несколько представителей кино и телеиндустрии, и среди них — члены государственных организаций, что говорит о серьезности мероприятия для России и зарубежных стран. Подготовку к проведению мероприятия обсудили заместитель министра культуры Максим Ксензов, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, глава «Роскино» Евгения Маркова, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству Максим Рыбаков, режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Федор Бондарчук, генеральный директор компании «Водород» Михаил Врубель, продюсер, основатель компании «Базелевс»Тимур Бекмамбетов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, продюсер, руководитель PREMIER Studios, директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович, генеральный продюсер PREMIER Studios Александр Дулерайн, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, генеральный директор кинокомпании СТВ, продюсер, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, директор ВО «Совтелеэкспорт» Юлия Матяш и генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.

Все участники убеждены, что онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition откроет новую страницу в истории и позволит кино- и телеиндустрии выйти на другой, совершенно новый уровень.

Видеоконференция началась с приветственного слова Евгении Марковой. Глава «Роскино» подчеркнула, что увидеть такой представительный состав среди участников мероприятия очень отрадно. Объединение людей из одной отрасли уже свидетельствует об успехе предстоящего Key Buyers Event: Digital Edition. Его цель — не только представить иностранным компаниям качественный российский контент, который с годами только улучшается, но и дать стимул развитию киноиндустрии и заявить о себе на международном уровне.

«Мне бы хотелось поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации. <…> И сегодня мы благодарим также Департамент Москвы, который поддержал эту инициативу. <…> Без этих двух институций такое бы важное и значимое для индустрии событие не могло бы состояться. Мы все понимаем, что ситуация сейчас непростая и сделать это без поддержки госорганов было бы невозможно», — отметила Евгения Маркова.

Заместитель министра культуры Максим Ксензов также оценил значимость проводимого события. По его словам, в данном случае Россия демонстрирует всему миру возможность даже в самых сложных условиях представить качественный продукт и, невзирая на все сопутствующие обстоятельства, провести мероприятие в совершенно новом, соответствующем требованиям времени, формате. Причем, по мнению замминистра, важно, что наша страна решилась первой на этот шаг, а после ее примеру последовали другие государства.

«Для нас всех это событие является, безусловно, важным и знаковым, Очень представительное сегодня собранием. <…> Мы сейчас фактически демонстрируем всему миру, что мы можем, можем многое и можем сделать масштабное мероприятие в любом актуальном формате очень быстро. Значит, у нас есть и желание, и способность предоставить наши произведения для взыскательного иностранного зрителя. Мы даем стимул, поддержку и надежду нашим замечательным мастерам в это особенное время для страны. Отрасль должна и будет развиваться. Мы в рамках форума поддержим те проекты, которые на выходе уже сейчас, и постараемся нащупать новые формы взаимодействия, продвижения и продаж. Мы сейчас находимся на этапе перезапуска „Роскино“, и это первое мероприятие такого уровня для новой команды», — рассказал Ксензов.

По его словам, велика вероятность, что такой современный формат приживется в международном обществе, а Россия станет первой страной, которая показала такую перспективу проведения мероприятий. Key Buyers Event: Digital Edition позволит продвигать российскую культуру за рубежом, убежден замглавы ведомства.

«Я считаю, что такое близкое объединение участников данной отрасли уже показатель успеха. <…> Я уверен, что такой формат приживется, станет традицией, а, возможно, станет источником организации новых мероприятий для продвижения российской культуры за рубежом», — подчеркнул замминистра культуры.

Глава «Роскино» Евения Маркова добавила, что Россия стала первой страной, которая рискнула представить широкий спектр своего контента в онлайн-формате. Причем для страны проведение данного мероприятия — это не только уникальная возможность продемонстрировать высокий уровень развития кино- и телеиндустрии и показать свою открытость для сотрудничества с иностранными коллегами. Перспективы, которые открывает онлайн-рынок контента для нашей страны куда шире — у знаменитых российских продюсеров и режиссеров появится возможность прославиться на весь мир и стать узнаваемыми не только на отечественной, но и на международной арене. И, судя по возросшему количеству участников, в событии заинтересованы многие российские компании.

«Это абсолютно новый формат, который никто никогда не пробовал не только в России, мы знаем, что мероприятия такого формата не проводились в мире. <…> Фактически мы стали первыми игроками, кто рискнул представить широкий спектр нашего контента <…> в онлайне. Действительно, глядя на ситуацию, которая сейчас происходит в мире, мы понимаем, что это, наверняка, долгосрочный тренд. <…> Можно ли сказать, что мы стремимся оказаться в первых рядах? Наверное, да. Будем стараться соответствовать и пожеланием российских участников, и зарубежных. <…> Что нам однозначно нужно? Продвигать наши имена: актерские, режиссерские, продюсерские. Безусловно, русских имен, известных в мире, сейчас достаточно мало. <…> В данный момент участвует более 120 компаний — довольно широкая география, но большинство участников все-таки из города Москва, но есть компании городов и регионов», — поделилась Маркова.

Она рассказала, что программа предстоящего мероприятия будет очень разнообразной. Для участников будут организованы как деловые секции, так и сопутствующие культурные мероприятия.

«Мы стремимся это сделать не просто онлайн-историей и каталогом проектов российских, нам бы хотелось привнести во все это дух мероприятия. Поэтому у нас будет и церемония открытия, и программа для детей, обширная культурная программа, панельная секция. <…> Безусловно, главной секцией является секция продажи и дистрибуции. <…> Важной, новой секции является секция по продукции. <…> На секцию по продукции было отобрано около 80 проектов. <…> Будет деловая программа, культурная программа и организация индивидуальных встреч с игроками рынка», — отметила глава «Роскино».

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов дополнил речь Марковой, отметив, что Key Buyers Event: Digital Edition несет в себе множество преимуществ. По его мнению, российский рынок давно нуждался в аналогичном прорывном и высококачественном продукте, который откроет новые возможности для самосовершенствования представителей данной индустрии. Примечательно, что все это происходит во время экономического кризиса, что в очередной раз подчеркивает огромные возможности страны и ее неиссякаемые ресурсы, в том числе в киноотрасли.

«Прочувствовали, что это действительно очень качественное и необходимое своевременное мероприятие. Действительно, российская индустрия за последние годы накопила компетенцию и опыт международный, и сама индустрия требовала всем своим нутром какого-то инструмента, который бы нам в этом помогал. <…> Очень важно, что это происходит в кризис. Но кризис — это не только проблемы, но возможности. <…> Очень важно, что мы первыми даем такую подачу, и, конечно, надеемся на практический результат. <…> „Роскино“ станет вторым мощнейшим инструментом развития отрасли наряду с „Фондом кино“.», — добавил Сельянов.

В рамках видеоконференции он также рассказал о своих проектах, которые готовится представить на онлайн-рынке в июне.

«Меня просили, как и все остальных участников, перечислить проекты, с которыми мы выходим на этот ивент. Я сообщу, что это два больших фильма с большими объемами компьютерной графики: «Врата галактики» и «Конек-горбунок«», — пояснил он.

Среди других проектов продюсеа — «Щелкунчик и волшебная флейта», «Бука» («Я и мое чудовище»), «Барбоскины» и «Царевны» — второй сезон. На площадку копродукции компания СТВ, которую возглавляет Сельянов, выйдет с фильмом «Крошка» Лены Ланских.

Большие планы на онлайн-рынок контента Key Buyers Event: Digital Edition и у Федора Бондарчука. Основатель компании Art Pictures поблагодарил всех организаторов за поддержку инициативы устроить такое масштабное и по-настоящему значимое для мира кино- и телеиндустрии мероприятие, а также рассказал о фильмах, которые будет представлять зарубежным коллегам. Один из самых важных для Бондарчука — сериал «Псих», в съемках которого он был задействован как режиссер.

«Наша компания представит сериалы в основном. Выделить хочу свой первый проект в качестве режиссера сериала — это сериал „Псих“ на платформе MORE.TV и с нашими коллегами Национальной МедиА Группой. Также будем говорить о представлении картины „Спутник“, премьера которой состоялась недавно в онлайн. 14 августа картина выходит в кинотеатральный прокат в Северной Америке и также 14 августа выходит в кинотеатральный прокат в Великобритании и Австралии. Это такой беспрецедентный случай синхронизации картины в кинотеатральный прокат на трех важных для нас территориях», — подчеркнул Бондарчук.

Кроме того, продюсер сообщил о работе, посвященной 100-летию его отца. Вместе с документалистами Антоном Желновым и Денисом Катаевым он готовил картину об известном советском режиссере Сергее Бондарчуке, большую часть которой будут представлять интервью с зарубежными коллегами. Среди них представители студии Amazon, создатели британского мини-сериала по роману «Война и мир», а также семьи Дино де Лаурентиса, Стенли Кубрика, известный актер Кристофер Пламмер и другие.

«Женя уже упомянула фильм о моем отце Сергее Бондарчуке, которому в этом году исполняется 100 лет. Фильм делает команда потрясающих документалистов. <…> Очень значимый для меня проект и проект, который вызвал большой интерес, в том числе на международном фестивале. <…> Также представляем проекты молодых студий, студии „Видепрокат“ для платформы MORE.TV», — добавил Бондарчук.

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