В Прикамье музей «Палаты Строгановых» оказался под угрозой затопления

В поселке Усолье Пермского края паводковые воды подступили к старинному зданию.

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Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов, 5-tv.ru

Грозы со шквалистым ветром и градом накрыли десятки городов России. В регионах от Сибири до Кавказа объявлен оранжевый уровень опасности.

Такую картину сейчас наблюдают жители Калининграда, Петербурга, Подмосковья и Псковской области. И в ближайшее время теплее точно не станет. В некоторых районах синоптики обещают порывы до 28 метров в секунду.

Сильный ветер угрожает спровоцировать новые подтопления деревень под Архангельском. В Северной Двине сохраняется высокий уровень воды. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации.

В Пермском крае спасать пришлось не людей, а ценные исторические фонды. В городе Усолье на берегу Камы вода подтопила историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых». Сотрудникам пришлось срочно выносить ценные полотна и предметы быта. Кроме того, вода может нанести ущерб и самому зданию музея, построенному в XVII веке. Угроза подтопления сейчас объявлена в 15 населенных пунктах региона.

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