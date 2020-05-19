В Прикамье музей «Палаты Строгановых» оказался под угрозой затопления
В поселке Усолье Пермского края паводковые воды подступили к старинному зданию.
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В Пермском крае спасать пришлось не людей, а ценные исторические фонды. В городе Усолье на берегу Камы вода подтопила историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых». Сотрудникам пришлось срочно выносить ценные полотна и предметы быта. Кроме того, вода может нанести ущерб и самому зданию музея, построенному в XVII веке. Угроза подтопления сейчас объявлена в 15 населенных пунктах региона.
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