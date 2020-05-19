«Было свечение!» — жители Красноярского края сообщили о падении метеорита
Очевидцы заявляют об оглушительном грохоте при падении на землю космического тела.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Simone Brandt, YouTube @ Карамышев Руслан
Жители Красноярского края массово сообщают о падении метеорита, пишет KP.RU. Кадры с места событий очевидцы, заприметившие космическое тело, разместили в социальных сетях.
По предварительной информации, инцидент произошел 18 мая около 23.00 по московскому времени на юго-востоке региона. Падение неизвестного тела было настолько ярким и громким, что заметили его и Туве, и в Хакасии и даже в Кемеровской области.
«Что это было?»
«Взрыв?»
«Какой-то ужас! Как же страшно!»
«Не похоже, зеленое какое-то свечение»,
«Слышала какой-то грохот, потом залаяли собаки. Что это было, не понять»,
«На балконе стояла, сильно осветило и упало что-то яркое и следом как взрыв!»
«Такое и было свечение, бело-синее. Как днем стало. Я сначала подумала, что фейерверк кто-то запустил», — бурно обсуждали случившееся юзеры.
Однако узнать, что конкретно упало на Землю и упало ли вообще — пока не удалось. Вероятно, с наступлением рабочего дня региональное правительство ответит на многочисленные вопросы граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга зафиксировали падение крупного метеорита.
Читайте также
87%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?