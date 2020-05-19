Очевидцы заявляют об оглушительном грохоте при падении на землю космического тела.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simone Brandt, YouTube @ Карамышев Руслан

Жители Красноярского края массово сообщают о падении метеорита, пишет KP.RU. Кадры с места событий очевидцы, заприметившие космическое тело, разместили в социальных сетях.

По предварительной информации, инцидент произошел 18 мая около 23.00 по московскому времени на юго-востоке региона. Падение неизвестного тела было настолько ярким и громким, что заметили его и Туве, и в Хакасии и даже в Кемеровской области.

«Что это было?»

«Взрыв?»

«Какой-то ужас! Как же страшно!»

«Не похоже, зеленое какое-то свечение»,

«Слышала какой-то грохот, потом залаяли собаки. Что это было, не понять»,

«На балконе стояла, сильно осветило и упало что-то яркое и следом как взрыв!»

«Такое и было свечение, бело-синее. Как днем стало. Я сначала подумала, что фейерверк кто-то запустил», — бурно обсуждали случившееся юзеры.

Однако узнать, что конкретно упало на Землю и упало ли вообще — пока не удалось. Вероятно, с наступлением рабочего дня региональное правительство ответит на многочисленные вопросы граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга зафиксировали падение крупного метеорита.

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