Самоизоляция Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми проходит в веселой обстановке. Очередное видео на эту тему юморист выложил на своей странице в Instagram. Как уточняет портал «Утро.ру», семья спасается от пандемии в замке, что находится в подмосковной деревне Грязь. Снаружи его большие каменные стены могут навевать тоску, но внутри его постояльцам скучать не приходится.

В новом ролике, снятом Галкиным, Гарри и Лиза вволю резвятся под музыку. Ребята устроили безумные пляски с утра под смех сидящей за кадром Примадонны. Происходящее их папа сравнил с кабаком.

«Шел незнамо какой день самоизоляции… Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная», — написал автор шоумен.

Instagram @maxgalkinru

«У вас веселуха!»

«Хорошая зарядка с утра»;

«Такие суперские»;

«Безумно артистичные»;

«Зажигалочки», — оценили поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин устроил детям домашнюю эстафету в самоизоляции.