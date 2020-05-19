Немецкие журналисты назвали советских солдат оккупантами ГДР
Авторы материала утверждают, что якобы дружба была формальной, а военная техника разбивала дороги.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Julie Woodhouse, 5-tv.ru
Немецкие журналисты назвали российских солдат оккупантами. Сюжет с таким провокационным заявлением вышел на телеканале MDR.
Материал был посвящен отношениям немцев к солдатам группы советских войск в Восточной Германии. Якобы дружба поддерживалась между народами лишь формально. А манеры наших военнослужащих их и вовсе раздражали: по словам авторов сюжета, жены советских офицеров скупали все в магазинах, а военная техника — разбивала дороги.
«Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта», — говорится в сюжете.
Но совсем другой точки зрения придерживаются историки из Германии, которые дали интервью корреспонденту. Они говорят, что бывшие жители ГДР до сих пор называют русских друзьями и всегда выступают за улучшение отношений с Россией.
Читайте также
66%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?