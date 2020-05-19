Немецкие журналисты назвали советских солдат оккупантами ГДР

Авторы материала утверждают, что якобы дружба была формальной, а военная техника разбивала дороги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Julie Woodhouse, 5-tv.ru

Немецкие журналисты назвали российских солдат оккупантами. Сюжет с таким провокационным заявлением вышел на телеканале MDR.

Материал был посвящен отношениям немцев к солдатам группы советских войск в Восточной Германии. Якобы дружба поддерживалась между народами лишь формально. А манеры наших военнослужащих их и вовсе раздражали: по словам авторов сюжета, жены советских офицеров скупали все в магазинах, а военная техника — разбивала дороги.

«Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта», — говорится в сюжете.

Но совсем другой точки зрения придерживаются историки из Германии, которые дали интервью корреспонденту. Они говорят, что бывшие жители ГДР до сих пор называют русских друзьями и всегда выступают за улучшение отношений с Россией.

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