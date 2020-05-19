Крупный пожар охватил промышленное предприятие в Иркутской области

Пожар на предприятии по производству деревянных паллет в Иркутской области охватил более двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

ЧП произошло в промзоне микрорайона Северный.

К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано. О пострадавших информации не поступало.

Предварительно, причиной ЧП стало неправильное использование печи в цехе во время проведения работ. В отношении собственника предприятия инициирована проверка.