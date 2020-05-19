Крупный пожар охватил промышленное предприятие в Иркутской области
Площадь пожара составляет более двух тысяч квадратных метров.
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Фото, видео: trk-bratsk.tv
Пожар на предприятии по производству деревянных паллет в Иркутской области охватил более двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
ЧП произошло в промзоне микрорайона Северный.
К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано. О пострадавших информации не поступало.
Предварительно, причиной ЧП стало неправильное использование печи в цехе во время проведения работ. В отношении собственника предприятия инициирована проверка.
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