Россиянин сохранил лидерство в рейтинге именитых спортсменов без учета весовых категорий.

Нурмагомедова признали лучшим из лучших бойцов MMA

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге лучших представителей смешанных боевых искусств (MMA) по версии американского телеканала ESPN.

Список лучших представителей этого вида спорта без учета весовых категорий составили на основе голосов журналистов телекомпании Бретта Окамото, Марка Раймонди, Ариэля Хельвани и Джеффа Вагенхайма. В последней публикации рейтинга от 18 марта Нурмагомедов также удержал лидерство.

На втором месте после россиянина оказался американец Джон Джонс. Третью строчку занял его соотечественник Генри Сехудо. 10 мая он объявил о завершении карьеры после турнира UFC 249.

Кроме них в ТОП-10 бойцов MMA вошли Стипе Миочич, Даниэль Кормье, Исраель Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Александр Волкановски и Джастин Гэтжи. Последний попал в рейтинг после победы над другим американцем Тони Фергюсоном в том же турнире UFC 249.

Действующий чемпион UFC в легком весе, 31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения. Последний на сегодня поединок чемпиона с Дастином Порье состоялся 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца. Несколько дней назад заслуженный тренер РФ Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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