Путин предложил лидерам ЕАЭС вернуться к вопросу о тарифах на транспортировку газа
Это единственный несогласованный пункт проекта Стратегии и развития ЕАЭС до 2025 года, который в режиме онлайн обсудили на заседании Высшего совета главы стран Евразийского экономического союза.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин
Странам Евразийского экономического союза предстоит много сделать сообща, чтобы победить пандемию, восстановить рост экономик и решить социальные вопросы. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на заседании Высшего совета ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении общались в онлайн-формате.
«Разумеется, все мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить динамичное развитие объединения. Оно работает уже более пяти лет, приносит ощутимую отдачу всем государствам. Способствует решению задач по развитию национальных экономики, повышению уровня жизни наших граждан. Именно на углубление сотрудничества в рамках пятерки ориентирован подготовленный к сегодняшнему заседанию проект стратегии и развития Евразийского экономического союза на перспективу до 2025 года», — сказал президент РФ.
Масштабные планы по развитию ЕАЭС требуют от государств еще более активного взаимодействия. В наших странах должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости.
Президент также заметил, что вопрос о тарифах на транспортировку газа пока единственный несогласованный пункт проекта Стратегии развития ЕАЭС. Путин предложил обсудить его позднее — на уровне экспертов.
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