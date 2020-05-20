Путин: Более 50 миллиардов рублей направлены в регионы для выплат медикам

Владимир Путин призвал министров отслеживать, что происходит с их решениями в реальной жизни. Кабмин отчитывался о выполнении поручений президента. Вопросов накопилось много: и по выплатам медикам, и по кредитам для предприятий. Текущая ситуация, как отметил глава государства, для нашей страны абсолютно уникальная. Никогда таких огромных ресурсов не использовали на поддержку граждан и экономики. Поэтому сбои возможны, но их необходимо устранять. Но началось онлайн-заседание с поздравлений. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге утвержден порядок ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Пособия будут выплачиваться малообеспеченным семьям.