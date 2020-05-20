Пособия будут выплачиваться малообеспеченным семьям.

В Петербурге утвержден порядок ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Петербургские малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет будет получать по 5 588 рублей на каждого ребенка в этом возрастном диапазоне. Соответствующее постановление утвердил губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

В текущем году за пособием можно будет обратиться до 31 декабря — его начислят в итоге за весь период, начиная с того дня, как малышу исполнилось три года.

Начиная с 2021 года выплаты будут производиться со дня достижения ребенком трехлетия, если с его дня рождения прошло не более полугода. В прочих случаях ежемесячная выплата будет начисляться только с того дня, когда за ним обратились.

На данные пособия могут рассчитывать семьи, в которых доход на человека не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Петербурге во втором квартале года, предшествующего году обращения.

Пакет документов для получения выплат можно подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства лично, либо через МФЦ, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также отправить по почте.

Ранее 5-tv.ru передавал, что больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году.

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