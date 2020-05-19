Северо-Западный филиал вуза предоставит 40 грантов.

Дети петербургских медиков смогут бесплатно учиться в РАНХиГС

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) предоставит 40 грантов на бесплатное обучение детям медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

Директор образовательного учреждения в Петербурге Владимир Шамахов пояснил, что гранты будут финансироваться институтом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата.

Чтобы попасть в этот список, абитуриент должен предоставить документ, подтверждающий, что один из родителей непосредственно оказывал помощь инфицированным коронавирусом пациентам. Кроме того, этот выпускник школы должен набрать не менее 210 баллов по трем предметам ЕГЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские вузы готовы начать учебный год 1 сентября.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
72.39
-0.59 79.17
0.23
Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?

Последние новости

23:59
Дети петербургских медиков смогут бесплатно учиться в РАНХиГС
23:46
«Похудели»: Хромченко показала выздоровевших Бабкину и Васильева
23:31
Как в России отметили День пионерии?
23:14
Максим Галкин спел гимн самоизоляции в образе Бэтмена
23:01
В Казани сотрудница полиции без средств защиты выписала штраф гражданину без маски
22:44
Пожар произошел при испытании прототипа корабля Starship Илона Маска в Техасе

Сейчас читают

Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок