Дети петербургских медиков смогут бесплатно учиться в РАНХиГС

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) предоставит 40 грантов на бесплатное обучение детям медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

Директор образовательного учреждения в Петербурге Владимир Шамахов пояснил, что гранты будут финансироваться институтом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата.

Чтобы попасть в этот список, абитуриент должен предоставить документ, подтверждающий, что один из родителей непосредственно оказывал помощь инфицированным коронавирусом пациентам. Кроме того, этот выпускник школы должен набрать не менее 210 баллов по трем предметам ЕГЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские вузы готовы начать учебный год 1 сентября.