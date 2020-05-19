Военно-транспортный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области. ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Данные уточняются.
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