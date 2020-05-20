Джастин Бибер жалеет, что лишился девственности до брака

Канадский певец Джастин Бибер рассказал в своем Facebook, что жалеет о сексуальных связях, которые у него были до свадьбы с моделью Хейли Болдуин.

«Знаю, что это звучит безумно. Секс может сбивать с толку, когда ты вступаешь в интимные отношения с кем-либо», — утверждает артист.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в 2018 году. По словам музыканта, он и его невеста не вступали в половые отношения до свадьбы. Певец однажды поделился — раньше у него была зависимость от секса, из-за чего он решил воздерживаться от любовных утех в течение года.

4 апреля бывшая девушка Джастина Бибера американская певица Селена Гомес заявила, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство. В августе 2016 года она лечилась в реабилитационной клинике. С помощью врачей звезда пыталась справиться с тревогой, приступами паники и депрессией. До этого она обвиняла бывшего бойфренда в эмоциональном насилии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джастин Бибер заявил — он мечтает о большой семье, но окончательное решение о количестве детей будет принимать его супруга Хейли Болдуин.