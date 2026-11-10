Фанатка предложила Костюшкину секс за деньги: чем закончилась история

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 43 0

Неожиданный вопрос заставил певца оправдываться перед супругой.

Стас Костюшкин о предложении от поклонницы заняться сексом

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Стас Костюшкин рассказал о предложении от поклонницы заняться сексом

Певцу Стасу Костюшкину поклонница была готова предложить артисту интимные отношения за деньги. Однако в этой истории был один нюанс. Таким откровением поделился артист на шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Одна из гостей программы спросила певца, поступали ли ему когда-нибудь предложения секса от фанаток и называли ли они при этом крупную сумму.

«Вот это интересно даже мне сейчас», — сказала жена артиста Юлия.

Сначала Костюшкин заявил, что не помнит подобных случаев. После этого разговор продолжился в шутливой форме, а его жена предложила исполнителю рассказать всю правду о таких случаях, а еще поделиться, куда уходят «заработанные» деньги.

«Не было. Однажды было, и то оказался розыгрыш. Это даже можно найти в соцсетях», — признался Костюшкин.

При этом певец не стал раскрывать подробности произошедшего. В ходе разговора Костюшкин также пошутил, что не считает себя настолько привлекательным, чтобы поклонницы предлагали ему подобное.

«Я не такой красавчик, чтобы меня кто-то хотел», — отметил артист.

Стас Костюшкин — певец и участник дуэта «Чай вдвоем», известный не только музыкальной карьерой, но и насыщенной личной жизнью. Артист был трижды женат. Его нынешняя супруга Юлия Костюшкина — бывшая танцовщица и телеведущая. Пара вместе с 2006 года.

У Стаса трое сыновей от двух браков: Мартин, Богдан и Мирон. Певец охотно делится семейными историями в соцсетях и подчеркивает, что семья для него — главная опора.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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