Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» изувеченной мужем Маргарите Грачевой
Муж Маргариты Грачевой в 2017 году силой увез ее в лес и угрожал убить, а впоследствии отрубил кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов.
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Фото, видео: Instagram @margoritka1211, @reginatodorenko
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которую затравили в социальных сетях после слов о домашнем насилии, отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, пострадавшей от садистских действий мужа в 2017 году. На своей странице в Instagram женщина поблагодарила звезду и попросила пользователей перестать критиковать поступки знаменитости.
По мнению Грачевой, каждый человек имеет право на ошибку, а Тодоренко, которая перевела два миллиона рублей фонду «Насилию.нет» и участвовала в разработке приложения против домашнего насилия, уже доказала своим поведением, что ей не безразлична эта тема.
«Даже после предательства, я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко!» — заключила Грачева.
Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после своего интервью People Talk, в котором она заявила, что женщины сами могут провоцировать мужчин, поднимающих на них руку. Эти слова вызвали волну негатива в сети. Ведущая записала видеообращение к поклонникам, в котором отметила, что выразилась некорректно и извинилась за сказанное. Однако несмотря на это, ряд рекламодателей прекратили сотрудничество со звездой, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года».
Трагедия с Маргаритой Грачевой произошла в конце 2017 года. По версии следствия, сначала муж силой увез женщину в лес и угрожал убить, а после отрубил супруге кисти рук топором, при этом нанеся не менее десяти ударов. Агрессивного мужчину суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию пострадавшей в два миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко поставила точку в скандале с домашним насилием.
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