На месте крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье найдены оба черных ящика. По предварительным данным, бортовые самописцы в удовлетворительном состоянии, это поможет в расследовании причин трагедии. Она произошла накануне вечером.

Очевидцы говорят, что на высоте сотни метров вертолет начал вращаться, а затем совершил жесткую посадку. От удара о землю он полностью разрушился — все члены экипажа погибли.

На борту находились три офицера — это пилоты и техник Центра боевой подготовки Армейской авиации. По словам их сослуживцев — это был плановый учебный полет.

«Даже слов подобрать не могу, завтра выходить на работу, а их не будет. У них были просто тренировочные полеты как они летают у нас регулярно над клином. Сейчас мы в шоке находимся небольшом, завтра уже придет реальное осознание того, что произошло», — рассказала знакомая погибших.

Сообщается, что боекомплекта на борту вертолета не было. По предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность На месте ЧП сейчас работает комиссия Главного командования ВКС.