Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Подмосковье

ЧП произошло возле деревни Захарово в безлюдной местности в Клинском районе.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео с места падения вертолета Ми-8, в результате которого погибли три человека. ЧП произошло возле деревни Захарово в безлюдной местности в Клинском районе Московской области.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, погибшие являлись офицерами из 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации. Борт выполнял плановый полет в рамках курса боевой подготовки.

Судя по всему, вертолет рухнул в болото и перевернулся. Причины произошедшего выясняются. На записи видно, что район, куда рухнула винтокрылая машина, оцеплен правоохранителями.

5-tv.ru

Стоит отметить, что в Клину, где совершил жесткую посадку Ми-8, базируется эскадрилья, занимающаяся обучением экипажей Армейской авиации по взаимодействию с подразделениями сил специальных операций и специального назначения.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Подмосковье.

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