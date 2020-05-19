Три человека погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в Подмосковье
ЧП произошло возле деревни Захарово в безлюдной местности в Клинском районе Московской области.
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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Брага
Три человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Московской области. ЧП произошло возле деревни Захарово в безлюдной местности в Клинском районе Московской области.
По данным 5-tv.ru, погибшие являлись офицерами из 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации. Борт выполнял плановый полет в рамках курса боевой подготовки.
Судя по всему, вертолет рухнул в болото и перевернулся. Причины произошедшего выясняются.
В Клину, где совершил жесткую посадку Ми-8, базируется эскадрилья, занимающаяся обучением экипажей Армейской авиации по взаимодействию с подразделениями сил специальных операций и специального назначения.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Подмосковье.
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