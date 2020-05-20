Один человек пострадал при обрушении лестничного пролета в доме в Энгельсе
ЧП произошло в четырехэтажном доме в Саратовской области.
Фото: РИА Новости / Александр Полегенько
Лестничный пролет между вторым и третьим этажом рухнул в подъезде жилого дома в Энгельсе. ЧП произошло утром 20 мая в четырехэтажном многоквартирном доме в Саратовской области. По предварительным данным, пострадал один человек. О погибших информация не поступала. В настоящий момент проводится эвакуация людей. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 13 мая перекрытия между чердаком и пятым этажом обрушились в жилом доме в Москве. Чудом никто не погиб.
Читайте также
+8° 758 мм рт. ст.
76%
76%
72.39
-0.59 79.17
0.23
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?