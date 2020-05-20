5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места обрушения лестничного пролета в Энгельсе. ЧП случилось утром 20 мая в четырехэтажном доме в Саратовской области.

По уточненным данным, лестничный пролет обрушился между вторым, третьим и четвертым этажами. Пострадала одна женщина, она в сознании и передана медикам скорой помощи, никто не погиб.

МЧС РФ

В настоящий момент проводится эвакуация людей. Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 13 человек и пять единиц техники. Угрозы дальнейшего разрушения нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 13 мая перекрытия между чердаком и пятым этажом обрушились в жилом доме в Москве. Чудом никто не погиб.