Онлайн-технологии для потребителей: как бизнес адаптировался к условиям самоизоляции

Не выходя их квартиры, можно увидеть сборку авто и даже как едят коровы, молоко которых уже завтра окажется на прилавке. Не менее интересным становится и процесс, который происходит после того, как нажата кнопка оформить заказ еды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

К новым условиям постепенно привыкает бизнес. Пока только в некоторых сферах. Многие предприниматели даже увеличили свои продажи в два и в три раза. Эти компании раскрыли потребителю все секреты производства. Оснастили камерами помещения и организовали онлайн-трансляции. Все для того, что бы повысить доверие покупателей. О выгодной открытости узнала корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что разработан план по восстановлению экономики России. Вернуть к жизни отечественную экономику планируют в три этапа до конца 2021 года.

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