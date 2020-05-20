Елена Степаненко решила показать фанатам, как она выглядела в молодости. Она поделилась с подписчиками архивным фото в своем профиле в Instagram. На снимке юмористка одета в леопардовые лосины и ярко-желтую кофту. Степаненко сидит на кожаном диване, элегантно поджав ногу.

«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — подписала фото юмористка.

Instagram @esheneve4er

Подписчики Елены Степаненко оценили образ юмористки и добавили, что она очень хорошо выглядела в молодости.

«А мне ничего не показалось странным в Вашем фото. Молоденькая, хорошенькая и фотогеничная!»;

«Вы сейчас вернулись в тот образ, стали моложе, красивее и стройнее»;

«Хорошенько фото, и лосины вписываются, что редкость!» — написали фанаты.

А некоторые пользователи заметили явное сходство молодой Степаненко с нынешней супругой Евгения Петросяна — Татьяной Брухуновой. Они отметили, что юморист выбрал себе вторую Елену, только моложе.

«Брухунова один в один! Петросян вас любит — теперь очевидно»;

«А ну теперь ясно… она ваш двойник… один типаж… вот в чем дело. Выбрал себе вторую жену, как две капли похожую на первую в молодости», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Степаненко показала архивное фото, на котором позирует без лифчика.