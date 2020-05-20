«Она ваш двойник»: фанаты поняли, почему Петросян женился на Брухуновой
Елена Степаненко выложила архивное фото в Instagram и дала подписчикам пищу для обсуждения.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: Instagram @esheneve4er
Елена Степаненко решила показать фанатам, как она выглядела в молодости. Она поделилась с подписчиками архивным фото в своем профиле в Instagram. На снимке юмористка одета в леопардовые лосины и ярко-желтую кофту. Степаненко сидит на кожаном диване, элегантно поджав ногу.
«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — подписала фото юмористка.
Подписчики Елены Степаненко оценили образ юмористки и добавили, что она очень хорошо выглядела в молодости.
«А мне ничего не показалось странным в Вашем фото. Молоденькая, хорошенькая и фотогеничная!»;
«Вы сейчас вернулись в тот образ, стали моложе, красивее и стройнее»;
«Хорошенько фото, и лосины вписываются, что редкость!» — написали фанаты.
А некоторые пользователи заметили явное сходство молодой Степаненко с нынешней супругой Евгения Петросяна — Татьяной Брухуновой. Они отметили, что юморист выбрал себе вторую Елену, только моложе.
«Брухунова один в один! Петросян вас любит — теперь очевидно»;
«А ну теперь ясно… она ваш двойник… один типаж… вот в чем дело. Выбрал себе вторую жену, как две капли похожую на первую в молодости», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Степаненко показала архивное фото, на котором позирует без лифчика.
Читайте также
58%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?