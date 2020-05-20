67-летняя юмористка решила вспомнить молодость и заявила — «несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @esheneve4er

Бывшая супруга Евгения Петросяна 67-летняя Елена Степаненко не перестает удивлять фанатов после развода. Сначала артистка сбросила около 40 килограммов, а теперь опубликовала в Instagram редкое архивное фото, на котором позирует без лифчика. «Хулиганский» снимок юмористка сопроводила сообщением, в котором призналась — она всегда остается верна самой себе.

«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою „изюминку“. Да и мужчинам есть что додумать», — заявила знаменитость.

Instagram @esheneve4er

Поклонники восхитились смелостью и раскрепощенностью Елены Степаненко. Многие фанаты отметили — в молодости звезда выглядела просто потрясающе, а теперь — и того лучше.

«Вы такая красотка, безумно нравитесь»;

«Я в молодости тоже не носила бюстик!»

«Вы шикарная женщина! Женщина как вино, с годами все лучше и крепче!» — написали фолловеры.

Елена Степаненко сейчас выглядит намного моложе своих лет. Хирург Мадина Байрамукова высказала мнение о том, что здесь не обошлось без пластических операций. Она считает, что звезда сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд и ушло нависающее верхнее веко.

Также Мадина Байрамукова добавила, что юмористка сделала липосакцию второго подбородка. И, возможно, подтяжку шеи и нижней трети лица.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Елены Степаненко прокомментировал слухи о ее молодом любовнике.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Лера Кудрявцева в день рождения показала фото поцелуя с Митей Фоминым
7:42
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
7:36
На борту МКС повысилась концентрация бензола
7:29
ЗвОнит или звонИт? ВЦИОМ назвал количество россиян не делают ошибки в произношении слов
7:22
Новый план: В России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию
7:15
ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин

Сейчас читают

Купальник, вместо формы: Тульскую медсестру отчитали за откровенный наряд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок