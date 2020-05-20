Бывшая супруга Евгения Петросяна 67-летняя Елена Степаненко не перестает удивлять фанатов после развода. Сначала артистка сбросила около 40 килограммов, а теперь опубликовала в Instagram редкое архивное фото, на котором позирует без лифчика. «Хулиганский» снимок юмористка сопроводила сообщением, в котором призналась — она всегда остается верна самой себе.

«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою „изюминку“. Да и мужчинам есть что додумать», — заявила знаменитость.

Instagram @esheneve4er

Поклонники восхитились смелостью и раскрепощенностью Елены Степаненко. Многие фанаты отметили — в молодости звезда выглядела просто потрясающе, а теперь — и того лучше.

«Вы такая красотка, безумно нравитесь»;

«Я в молодости тоже не носила бюстик!»

«Вы шикарная женщина! Женщина как вино, с годами все лучше и крепче!» — написали фолловеры.

Елена Степаненко сейчас выглядит намного моложе своих лет. Хирург Мадина Байрамукова высказала мнение о том, что здесь не обошлось без пластических операций. Она считает, что звезда сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд и ушло нависающее верхнее веко.

Также Мадина Байрамукова добавила, что юмористка сделала липосакцию второго подбородка. И, возможно, подтяжку шеи и нижней трети лица.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Елены Степаненко прокомментировал слухи о ее молодом любовнике.