Количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также число смертей на фоне осложнений от новой инфекции в Москве по-прежнему находится на высоком уровне, заявил глава столицы Сергей Собянин на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам чиновника, ежедневно в медучреждения города поступают сотни пациентов со всеми признаками COVID-19, что, безусловно, создает большую нагрузку на здравоохранение. Из-за стихийного коллапса растут и летальные случаи.

«Мы видим, в мае она (смертность — Прим. ред) была значительно больше, чем в апреле. Волну апрельскую в начале мая сегодня мы видим уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации», — пояснил Сергей Собянин.

А также подчеркнул, что постепенный отказ от вынужденных ограничений имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вероятно, в виде беспечно гуляющих по улицам города граждан. Ввиду вышесказанного, Собянин обратился к правительству РФ с просьбой быть максимально внимательным «при планировании будущих шагов», ведь регионы, по его мнению, все еще находятся на высокой стадии заболеваемости.

По данным Оперативного штаба на утро 20 мая, за весь период пандемии в Москве зарегистрировано 152 276 случаев инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки такой диагноз был поставлен еще 2 699 пациентам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда жителям Москвы разрешат свободно прогуляться по улицам города.

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