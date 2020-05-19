Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью для телеканала «Россия-1» рассказал, при каких условиях жителям столицы разрешат прогулки. Он уверен — город все еще находится «в серьезной зоне риска». По словам столичного главы, москвичи смогут свободно гулять по улицам тогда, когда власти увидят положительную динамику в эпидемиологической ситуации.

«Когда увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и еще меньше», — сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин утверждает, что введенные в столице ограничения нельзя назвать «жесточайшим карантином».

«У нас, по сути дела, половина москвичей свободно или более или менее свободно передвигаются, знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно», — уверен глава столицы.

По данным на 19 мая, в Москве зафиксировано 149 607 случаев заболевания коронавирусом, 1651 пациент с подтвержденным COVID-19 скончался.

В столице было выписано 35 тысяч штрафов гражданам, которые, несмотря на подтвержденное инфицирование коронавирусом, нарушили ограничительные меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Москвы занялась утечкой данных о нарушителях самоизоляции.

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