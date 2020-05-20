Россия — абсолютный мировой лидер по тестированию на COVID-19
По словам вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой, 650 государственных и частных лабораторий провели уже более семи миллионов исследований.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat, 5-tv.ru
Ситуация с COVID-19 лучше в тех регионах, где проводится больше тестирований. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова — она сегодня с отчетом в Совете Федераций. По исследованиям на коронавирус Россия сейчас абсолютный лидер в мире. Уже проведено более семи миллионов тестов. Их обеспечивают 650 лабораторий — государственных и частных. Из федерального бюджета на разработку тест-систем и вакцины выделено более трех миллиардов рублей.
«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат. Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей. На государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения», — сообщила вице-пермьер Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
46%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?