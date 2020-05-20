Ситуация с COVID-19 лучше в тех регионах, где проводится больше тестирований. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова — она сегодня с отчетом в Совете Федераций. По исследованиям на коронавирус Россия сейчас абсолютный лидер в мире. Уже проведено более семи миллионов тестов. Их обеспечивают 650 лабораторий — государственных и частных. Из федерального бюджета на разработку тест-систем и вакцины выделено более трех миллиардов рублей.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат. Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей. На государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения», — сообщила вице-пермьер Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе.

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