Зеленский пообещал немало сюрпризов в расследовании уголовного дела против Порошенко
По словам президента Украины, следователи должны отреагировать на записи телефонных разговоров его предшественника с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zygimantas gedvila via www.imago, 5-tv.ru
Следователи должны отреагировать на записи телефонных разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, где он подвел итоги своего первого года на посту президента Украины. По словам главы государства, его предшественника, как и самих украинцев, в будущем ждет немало сюрпризов.
«Я думаю, что это не последняя запись, которую увидят украинцы. Генпрокуратура и правоохранители должны отреагировать. Я знаю, что генпрокурор уже зарегистрировала уголовное дело. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, как государственная измена», — сказал президент Украины.
Зеленский пообещал лично следить за ходом расследования и сделать его максимально прозрачным.
Подводя итоги работы на высоком посту, он вновь пообещал справиться с экономическим и политическим кризисами. Но, судя по опросам, украинцы уже не верят Зеленскому. За год рейтинг доверия рухнул в два раза, отрицательно относятся к президенту 37% опрошенных.
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