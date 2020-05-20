По словам президента Украины, следователи должны отреагировать на записи телефонных разговоров его предшественника с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Zygimantas gedvila via www.imago, 5-tv.ru

Следователи должны отреагировать на записи телефонных разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, где он подвел итоги своего первого года на посту президента Украины. По словам главы государства, его предшественника, как и самих украинцев, в будущем ждет немало сюрпризов.

«Я думаю, что это не последняя запись, которую увидят украинцы. Генпрокуратура и правоохранители должны отреагировать. Я знаю, что генпрокурор уже зарегистрировала уголовное дело. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, как государственная измена», — сказал президент Украины.

Зеленский пообещал лично следить за ходом расследования и сделать его максимально прозрачным.

Подводя итоги работы на высоком посту, он вновь пообещал справиться с экономическим и политическим кризисами. Но, судя по опросам, украинцы уже не верят Зеленскому. За год рейтинг доверия рухнул в два раза, отрицательно относятся к президенту 37% опрошенных.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.34
-0.05 79.18
0.01
У каждого свой фетиш: Чем одержим в отношениях каждый из знаков зодиака?

Последние новости

20:00
Noize MC, Макс Барских и Дима Билан зажигают на VK Fest 2020
19:50
Россия — абсолютный мировой лидер по тестированию на COVID-19
19:48
Найденным в челябинском лесу правительственным иномаркам нашли применение
19:42
Чудом выживший в лесу Кировской области четырехлетний мальчик доставлен в больницу
19:37
«Апокалипсис уже наступил»: в сети появились «ужасающие» кадры погоды в Москве
19:30
Ты не пройдешь! — взбесившаяся женщина не пустила в подъезд соседку без маски

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок