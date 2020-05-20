Следователи должны отреагировать на записи телефонных разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, где он подвел итоги своего первого года на посту президента Украины. По словам главы государства, его предшественника, как и самих украинцев, в будущем ждет немало сюрпризов.

«Я думаю, что это не последняя запись, которую увидят украинцы. Генпрокуратура и правоохранители должны отреагировать. Я знаю, что генпрокурор уже зарегистрировала уголовное дело. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, как государственная измена», — сказал президент Украины.

Зеленский пообещал лично следить за ходом расследования и сделать его максимально прозрачным.

Подводя итоги работы на высоком посту, он вновь пообещал справиться с экономическим и политическим кризисами. Но, судя по опросам, украинцы уже не верят Зеленскому. За год рейтинг доверия рухнул в два раза, отрицательно относятся к президенту 37% опрошенных.