У каждого свой фетиш: Чем одержим в отношениях каждый из знаков зодиака?

Созвездие, под которым рожден человек, определяет его потребности в любовной сфере. Представителю каждого знака зодиака нужно что-то от второй половины и это зачастую становится своеобразным фетишем. Чем одержимы люди в отношениях, исходя из их астрологических особенностей, рассказал портал Femmie.ru.

Овен привык всем заправлять. Он заинтересован в пассивном партнере, который доверял бы каждому его слову. Телец следит за своим авторитетом и контролирует все, что происходит вокруг него. Ему нужен человек, готовый тешить его самолюбие и соглашаться во всем. Рожденный под знаком Близнецов ценит свободу и индивидуальность. Он хочет видеть рядом того, с кем можно быть самим собой.

Рак любит оказывать внимание и поддержку окружающим. Ему важно, чтобы любимый человек позволял о себе заботиться. Лев привык ко всеобщему вниманию и не готов им делиться. Для него лучший партнер тот, кто умеет держаться в его тени. Дева часто опускает руки. Представитель этого знака тяготеет к тому, кто поддерживает и направляет в нужное русло.

Рожденный под созвездием Весов любит находиться в окружении тех, кто им восхищается. Он хочет быть с тем, кто души в нем не чает. Скорпион всегда стремится к простоте и естественности. Ему нужен уравновешенный и приземленный партнер. Стрелец не желает становиться заложником серьезных обязательств. Он симпатизирует таким же сторонникам свободных отношений.

Козерог часто демонстрирует своенравность и нежелание соблюдать установленные правила. Он хотел бы видеть рядом с собой того, кто не позволял бы сбиться с пути. Водолей — эксцентричная натура, которая отличается уникальными вкусами и интересами. Ему хочется видеть рядом столь же интересного партнера. Человек под знаком Рыб склонен к бунтарству. Его привлекают властные и требовательные партнеры, кому бы он мог постоянно возражать.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака.