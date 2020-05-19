Астролог Валерия раскрыла предназначение каждого из 12 знаков.

Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?

Фото: www.globallookpress.com

Не секрет, что на жизнь человека влияет его окружение. От того, какие люди с нами живут, общаются, работают, зависит наше поведение и настроение. А черты характера и судьба формируются, в том числе, и под влиянием звезд. Иногда мы можем заметить, что очень часто сталкиваемся с людьми одних и тех же знаков зодиака. Астролог Валерия объяснила, зачем появляются на нашем пути представители того или иного знака, пишет издание «Про город».

Овен

Люди этого знака хорошо показывают, как работать с энергией, которая есть у вас сегодня. Они появляются на пути тех, кто нерешителен, безынициативен, и помогают им стать смелее.

Телец

Этот знак отвечает за работу с ресурсами. Если у вас хаос в голове, непорядок на душе или вы не можете смириться с собственными принципами, не удивляйтесь, что в вашей жизни объявится Телец.

Близнецы

Близнецов притягивают те, кто испытывает трудности с аргументацией и выражением мыслей. Люди этого знака помогают сделать любое общение легким, логичным и простым.

Рак

Если вам не хватает гармонии с собой или вас беспокоит прошлое, на вашем пути появится Рак. Он помогает изменить свое отношение к тому, что осталось позади, и принять себя.

Лев

Львы отвечают за раскрытие творческого потенциала. Они помогают найти свою индивидуальность и стать ярким. Они часто притягиваются к тем, кто погряз в рутине и зарыл свой талант в землю.

Дева

Девы приходят в жизнь тех, кому не хватает критики и рациональности. Для них главное слово — «правильно». Все, что таковым не является, будет не только раскритиковано, но и переделано.

Весы

Если вам трудно оценить окружающую действительность и самого себя, вам к Весам. Они приходят, чтобы разложить все по полочкам. С ними вы почувствуете гармонию.

Скорпион

Скорпионы входят в жизнь человека в кризис. Если к вам потянулся человек этого знака, ждите скорых перемен. Они помогают решиться на важный шаг и перейти на новый этап жизни.

Стрелец

Этот знак приходит, когда вам пора выйти из среды, которая не идет вам на пользу. Он способен научить оптимизму, поддержать и вдохновить на новые грандиозные цели.

Козерог

Люди этого знака учат нас дисциплине и ответственности. Они приходят на помощь тем, кто не умеет планировать свою жизнь, показывая, как можно работать со временем.

Водолей

Если вы не знаете, как самовыразиться, вам помогут Водолеи. Они видят и открывают для окружающих новые горизонты, позволяют найти новое место в мире и добавить креатива в свою жизнь.

Рыбы

Рыбы приходят в жизнь человек, чтобы помочь увидеть всю картину мира. Они как будто собирают паззл из частей, соединяя их и делая более понятным происходящее.

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