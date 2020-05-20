Два человека тяжело ранены в результате стрельбы в Москве

В результате стрельбы в столице два человека тяжело ранены. В настоящий момент один из пострадавших лежит на земле без сознания.

Инцидент произошел рядом с домом № 22 по улице Южнопортовой. По предварительным данным, между четырьмя мужчинами произошел конфликт. Один из участников потасовки открыл огонь из травматического пистолета. В результате стрельбы двое получили тяжелые ранения, информация о состоянии третьего пострадавшего уточняется.

Стрелок скрылся с места происшествия на Mitsubishi Lancer.