Видео стрельбы у авторынка в Москве. Трое ранены
Один из пострадавших ранен в шею, еще один в руку. Третьего задело по касательной.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Три человека ранены в результате стрельбы у авторынка в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент происшествия.
Инцидент произошел рядом с домом № 22 по улице Южнопортовой. По предварительным данным, между четырьмя мужчинами произошел конфликт. Один из участников потасовки открыл огонь из травматического пистолета.
В результате стрельбы один из пострадавших ранен в шею, еще один в руку. Третьего задело по касательной.
Стрелок скрылся с места происшествия на Mitsubishi Lancer. Его разыскивает полиция.
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