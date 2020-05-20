Видео стрельбы у авторынка в Москве. Трое ранены

Три человека ранены в результате стрельбы у авторынка в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент происшествия.

Инцидент произошел рядом с домом № 22 по улице Южнопортовой. По предварительным данным, между четырьмя мужчинами произошел конфликт. Один из участников потасовки открыл огонь из травматического пистолета.

В результате стрельбы один из пострадавших ранен в шею, еще один в руку. Третьего задело по касательной.

Стрелок скрылся с места происшествия на Mitsubishi Lancer. Его разыскивает полиция.