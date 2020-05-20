Найденным в челябинском лесу правительственным иномаркам нашли применение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил, что часть правительственных автомобилей Toyota Camry, закупленных для саммитов ШОС и БРИКС, следует передать в медицинские учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что остальные иномарки заменят выработавшие свой ресурс транспортные средства из автопарка правительства.

19 мая в сети появилась информация о том, что житель Челябинской области обнаружил на опушке леса десятки новых правительственных иномарок. На импровизированной парковке стояли около 50 одинаковых Toyota Camry цвета «черный металлик».

Автомобили были приобретены для саммитов ШОС и БРИКС, а также для других важных мероприятий. Закупка машин обошлась региону в 120 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин сообщил — более тысячи новых реанимобилей, закупленных на средства федерального бюджета, должны поступить региональным медучреждениям как можно быстрее.