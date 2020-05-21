Путин провел совещание о сельском хозяйстве и пищевой промышленности

По словам главы государства, сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году также хорошие виды на урожай.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Martin Wagner, via www.imago-ima

Россия в полном объеме обеспечивает себя продуктами питания, но важно сохранить эту динамику. Об этом говорил президент на совещании с руководителями агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Сборы зерновых шесть лет подряд — рекордные. В этом году тоже хорошие виды на урожай. Сельхозпредприятия меньше всего затронул кризис, но и здесь есть риски снижения доходов и роста затрат. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов узнал о дополнительных мерах поддержки. Подробности в репортаже.

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