Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана на новый срок
Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за доверие.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, 5-tv.ru
Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Татарстан. Рустам Минниханов доложил о выполнении поручений. 6-ть тысяч 48-мь медработников в республике получили стимулирующие выплаты в полном объеме.
«Без обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нам не обойтись. Как у вас обстоят дела?» — спросил Путин.
«Своевременно подготовлен коечный фонд. Всего развернуто 1577 коек, на сегодня занято 31%. Медицинские учреждения оснащены оборудованием лекарствами и средствами защиты», — отметил Минниханов.
По словам главы региона, на днях в строй введены еще две инфекционные больницы. В республике активно тестируют население. В день проводится до четырех тысяч исследований. Власти приняли решение о поэтапном снятии ограничительных мер, но Ураза-Байрам отмечать будут по домам. Президент похвалил Минниханова за результативную работу и заявил, что поддерживает планы руководителя республики вновь баллотироваться на пост главы Татарстана.
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