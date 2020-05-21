Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за доверие.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, 5-tv.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Татарстан. Рустам Минниханов доложил о выполнении поручений. 6-ть тысяч 48-мь медработников в республике получили стимулирующие выплаты в полном объеме.

«Без обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нам не обойтись. Как у вас обстоят дела?» — спросил Путин.

«Своевременно подготовлен коечный фонд. Всего развернуто 1577 коек, на сегодня занято 31%. Медицинские учреждения оснащены оборудованием лекарствами и средствами защиты», — отметил Минниханов.

По словам главы региона, на днях в строй введены еще две инфекционные больницы. В республике активно тестируют население. В день проводится до четырех тысяч исследований. Власти приняли решение о поэтапном снятии ограничительных мер, но Ураза-Байрам отмечать будут по домам. Президент похвалил Минниханова за результативную работу и заявил, что поддерживает планы руководителя республики вновь баллотироваться на пост главы Татарстана.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.34
-0.05 79.18
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:02
Гарик Харламов сказал «фи» желтой прессе и решил показать свой мастер-класс
4:44
Иракская разведка заявила о поимке преемника террориста аль-Багдади
4:19
«Шантажирует мать» — отец объяснил свое дикое объявление о «продаже» сына на Avito
3:52
Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана на новый срок
3:26
Дочь погибшего звезды сериала «Албанец» смирилась с ненасытной родней
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Видео: группа неопознанных летающих объектов замечена в небе над Бразилией
Наследник Louis Vuitton или российский чиновник: кто отец пятого ребенка Марии Порошиной?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок