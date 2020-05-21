Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана на новый срок

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Татарстан. Рустам Минниханов доложил о выполнении поручений. 6-ть тысяч 48-мь медработников в республике получили стимулирующие выплаты в полном объеме.

«Без обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нам не обойтись. Как у вас обстоят дела?» — спросил Путин.

«Своевременно подготовлен коечный фонд. Всего развернуто 1577 коек, на сегодня занято 31%. Медицинские учреждения оснащены оборудованием лекарствами и средствами защиты», — отметил Минниханов.

По словам главы региона, на днях в строй введены еще две инфекционные больницы. В республике активно тестируют население. В день проводится до четырех тысяч исследований. Власти приняли решение о поэтапном снятии ограничительных мер, но Ураза-Байрам отмечать будут по домам. Президент похвалил Минниханова за результативную работу и заявил, что поддерживает планы руководителя республики вновь баллотироваться на пост главы Татарстана.