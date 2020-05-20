Иностранцы и политики вступились за тульскую медсестру в бикини
Сотрудница госпиталя надела купальник под прозрачный защитный костюм во время работы.
Фото: Pikabu.ru
Общественность вступилась за медсестру из Тульской области, которая надела купальник под защитный костюм во время работы. Региональный Минздрав применил к сотруднице госпиталя дисциплинарное наказание — ей сделали замечание.
Снимок тульской медсестры попал на международную развлекательную платформу Reddit. Иностранные пользователи пришли в восторг от русской красавицы в прозрачном костюме и бикини.
«Где-то читал, что тестостерон является неотъемлемой частью здоровой иммунной системы»;
«Я люблю Россию!» — написали иностранцы в комментариях.
Россияне также решили поддержать соотечественницу в соцсетях. По мнению многих пользователей сети, медсестра не сделала ничего плохого.
«Такие люди вызывают восторг во все времена, так как бросают вызов вечности. Ну что она должна потеть под пленкой в одежде? Вы сами попробуйте походить по дому в целлофане, а она еще и работает», — цитирует КР.RU одного из «защитников» медсестры.
Даже политики не остались в стороне. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не осуждать юную медработницу, а задуматься над тем, как сделать защитные комбинезоны более комфортными.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилась информация — у заступающих на смену врачей в Волгограде нет специализированной одежды. Не хватает даже косынок, поэтому медики вынуждены надевать на головы наволочки.
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