Иностранцы и политики вступились за тульскую медсестру в бикини

Общественность вступилась за медсестру из Тульской области, которая надела купальник под защитный костюм во время работы. Региональный Минздрав применил к сотруднице госпиталя дисциплинарное наказание — ей сделали замечание.

Снимок тульской медсестры попал на международную развлекательную платформу Reddit. Иностранные пользователи пришли в восторг от русской красавицы в прозрачном костюме и бикини.

«Где-то читал, что тестостерон является неотъемлемой частью здоровой иммунной системы»;

«Я люблю Россию!» — написали иностранцы в комментариях.

Россияне также решили поддержать соотечественницу в соцсетях. По мнению многих пользователей сети, медсестра не сделала ничего плохого.

«Такие люди вызывают восторг во все времена, так как бросают вызов вечности. Ну что она должна потеть под пленкой в одежде? Вы сами попробуйте походить по дому в целлофане, а она еще и работает», — цитирует КР.RU одного из «защитников» медсестры.

Даже политики не остались в стороне. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не осуждать юную медработницу, а задуматься над тем, как сделать защитные комбинезоны более комфортными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилась информация — у заступающих на смену врачей в Волгограде нет специализированной одежды. Не хватает даже косынок, поэтому медики вынуждены надевать на головы наволочки.