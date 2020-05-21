Почему в больницах РФ возник дефицит иммуноглобулина, применяемом при укусах клещей?
В разгар сезона активности клещей медицинские учреждения в ряде российских регионов оказались не готовы спасать людей, у которых нет прививки от энцефалита.
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Фото, видео: РИА Новости / Денис Абрамов, 5-tv.ru
Сразу в нескольких регионах страны — дефицит иммуноглобулина. Препарат незаменимый для тех, у кого нет прививки от энцефалита. В самых разгар сезона клещей медучреждения оказались не готовы к наплыву пострадавших. Местные власти винят фармацевтические компании. Те перекладывают ответственность на нерасторопных чиновников. Минздрав начал расследование. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев тоже попытался разобраться. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защититься от клещей в сезон их активности. Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина отметила, что в мае традиционно увеличивается количество клещей на траве и деревьях.
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