Почему в больницах РФ возник дефицит иммуноглобулина, применяемом при укусах клещей?

Сразу в нескольких регионах страны — дефицит иммуноглобулина. Препарат незаменимый для тех, у кого нет прививки от энцефалита. В самых разгар сезона клещей медучреждения оказались не готовы к наплыву пострадавших. Местные власти винят фармацевтические компании. Те перекладывают ответственность на нерасторопных чиновников. Минздрав начал расследование. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев тоже попытался разобраться. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защититься от клещей в сезон их активности. Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина отметила, что в мае традиционно увеличивается количество клещей на траве и деревьях.