Иракская разведка заявила о поимке преемника террориста аль-Багдади

Спецслужбы Ирака объявили о поимке возможного преемника ликвидированного США главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Имя предполагаемого преступника — Абдель Насер Кардаш, пишет ТАСС.

О задержанном известно, что его настоящее имя — Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля, он родился в 1976 году в иракском Талль-Афаре в семье туркоманов. Имеет степень бакалавра, учился шариату в Университете Мосула. Входил в ряды террористической сети «Аль-Каида»*, и считался одним из ее идеологов.

По некоторым данным, с аль-Багдади он познакомился в 2004 году в американской тюрьме Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными.

Возможно, на счету Кардаша — сотни, если не тысячи жертв среди национального меньшинства — езидов, проживающих на севере Ирака, а также христиан на территории Ниневийской равнины.

Кардаш числился в американском списке террористов с 2015 года. Вашингтон объявил за него вознаграждение в размере пять миллионов долларов.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади военнослужащими Соединенных Штатов. При этом в Кремле заявляли, что Москва не располагает достоверной информацией об уничтожении этого террориста.

* — запрещенная на территории РФ организация