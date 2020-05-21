Екатерина Волкова поделилась деталями съемок в «Разбитом зеркале».

Вдова Эдуарда Лимонова рассказала о «блате» в кино для своей дочери

Фото: Instagram @volkovawolka

Актриса театра и кино Екатерина Волкова, сыгравшая роль в сериале «Разбитое зеркало», рассказала об обстоятельствах появления ее дочери Валерии в этом же фильме.

«Меня спросили, знаю ли, кто из артисток мог бы сыграть меня молодую. Лера обычно живет в Германии, а в тот момент она гостила после учебы в Москве. Я не буду никогда своих детей пихать куда-то, поэтому сказала: „Пускай пройдет пробы, если понравится — сыграет“. Так что она попала в проект на общих основаниях», — приводит слова артистки StarHit.

46-летняя артистка трогательно добавила, что единственный совет, который она давала Лере, был «Не морщи лоб!», а также призналась, что дочь даже исполнила «каскадерский» трюк: не имея навыков водить автомобиль, она припарковалась.

Екатерина Волкова стала последней супругой писателя и публициста Эдуарда Лимонова, скончавшегося в марте 2020 года. В браке у них родились двое детей. Валерия появилась на свет от первого мужа артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был писатель и политик Эдуард Лимонов.

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