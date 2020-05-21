Так что же было между Маликовым и Ветлицкой, и за что он подарил ей хит «Душа»?

Певец рассказал об эхе бурного романа спустя три десятка лет.

Фото, видео: РИА Новости / К. Карташьян

Народный артист РФ Дмитрий Маликов рассказал детали отношений со звездой 1990-х годов Натальей Ветлицкой. У амбициозных артистов быстро закрутился бурный роман, однако знаменитый уже на тот момент на всю страну музыкант буквально утопал во внимании поклонниц.

«Я был большой звездой, собирал дворцы спорта в любом городе — по шесть-восемь концертов», — приводит слова Маликова издание StarHit.

В итоге продолжительных отношений у пары не вышло, однако в распоряжении Натальи осталась песня «Душа», написанная Маликовым, которая стала одной из самых популярных в ее репертуаре. Композиция вошла в ее первый студийный альбом «Посмотри в глаза», изданный в 1992 году.

О Наталье Ветлицкой долгие годы было ничего не известно кроме того, что она проживает на юге Испании. Однако осенью 2019 стали появляться сообщения, что 55-летняя поп-дива готова вернуться на российскую эстраду. 5-tv.ru рассказывал, почему эта попытка обернулась провалом.

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