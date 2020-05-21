Самолеты НАТО сопровождали российские бомбардировщики в полете над Черным морем

Миссия воздушной полиции была выполнена силами ВВС Румынии, Болгарии и Турции.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, Facebook @NATO.AIRCOM

Миссию воздушной полиции выполнили румынские ВВС для сопровождения четырех российских самолетов, которые совершили полет над Черным морем около воздушного пространства НАТО 19 мая. Об этом сообщил представитель министерства национальной обороны страны Константин Спыну агентству Agerpres.

По его словам, миссия была выполнена силами ВВС Румынии, Болгарии и Турции. Российские самолеты не нарушали границ воздушного пространства, но вошли в зону, где страны имеют право требовать от судов идентификации.

«Они (командование НАТО — Прим. ред.) в зависимости от траектории полета принимают решение о том, какие самолеты, выполняющие задачи военной полиции, могут подняться в воздух», — сообщил представитель Минобороны Румынии.

По его словам, на отрезке румынской зоны российские суда сопровождали два МиГ-21 страны, затем два болгарских МиГ-29, а далее два турецких F-16.

На официальной странице Командования ВВС НАТО в Facebook появилась информация, что самолеты трех стран Североатлантического альянса были подняты в воздух из-за российской воздушной активности близ границ пространства НАТО.

«НАТО исполнена решимости защищать свое воздушное пространство и направило ясный сигнал о своей способности реагирования», — говорится в заявлении Командования.

Минобороны РФ сообщило ранее о совершении планового полета двумя российскими бомбардировщиками Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря. Их сопровождали два истребителя Су-27. Экипажи преодолели расстояние около четырех с половиной тысяч километров и пребывали в воздухе более пяти часов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с борта российского Ил-38, которому удалось подкрасться к авианосцу США.

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