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Опубликовано видео с борта российского Ил-38, которому удалось подкрасться к авианосцу США

Карина Бернтгольц
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Обнаружив поблизости самолет потенциального противника, американцы направили три истребителя для его сопровождения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / jn1; YouTube / Fighterbomber

Противолодочный самолет Тихоокеанского флота Ил-38 незаметно подкрался к атомному авианосцу США George Washington. На Youtube опубликовано видео, снятое с борта российского судна, на котором авиалайнер движется в непосредственной близости от американского самолета.

«Партнеры по каким-то причинам проспали совсем уж тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 километрах от авианосца», — говорится в сообщении опубликовавшего видео FighterBomber.

Как отмечает «Российская газета», заметив вблизи самолет потенциального противника, моряки США пустили за ним сопровождение в виде трех истребителей: пары бомбардировщиков F/A-18 Hornet и F-15 с богатым арсеналом ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских истребителя Су-27 отогнали от границы РФ самолет F-16 ВВС Бельгии.

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