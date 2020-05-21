АК «Аэрофлот» разрешила дважды переоформлять билеты без штрафа
Пассажиры, купившие билеты до 1 мая, могут два раза изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
Российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам переоформлять билеты без штрафа. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.
При этом отмечается, что люди, купившие билеты, могут два раза изменить даты и направления рейсов. Однако новые правила коснутся только тех рейсов, которые были забронированы до 1 мая 2020 года.
Для переоформления билетов нужно до 31 декабря 2020 года обратиться в контакт-центр авиакомпании. Также это можно сделать по месту приобретения билетов.
Тем временем, при оформлении билета на другие даты, маршрут или класс обслуживания может возникнуть необходимость доплатить разницу в стоимости перелета.
Также, если рейс был отменен, пассажирам будет предоставлена 15-типроцентная скидка от суммы действующего тарифа на новый перелет.
Клиенты, купившие авиабилеты по тарифу «МАКСИМУМ», при переоформлении получат однократную скидку 25% от действующего тарифа на новый рейс.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лоукостер «Победа» возобновляет полеты на внутренних рейсах с 1 июня. В компании-авиаперевозчике отметили, что стоимость билетов в грядущем летнем сезоне будет в три раза дешевле, чем в предыдущем.
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