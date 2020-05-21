Лариса Гузеева запустила новое шоу
Об этом телеведущая сообщила в сторис в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_, РИА Новости /Илья Питалев
Лариса Гузеева запустила новое шоу — «На даче». Телеведущая рассказала об этом в своем профиле в Instagram. Она выложила в сторис видео, где, несмотря на плохую погоду, полным ходом идет подготовка к съемкам нового проекта. Вся съемочная группа, облачившись в дождевики и вооружившись зонтами, устанавливает камеры и начинает работу.
«Снимаем новый проект, называется „На даче“. Холод собачий. Дождь — просто ливень страшный», — рассказала Гузеева.
Судя по сторис, Лариса Гузеева и ее команда приехали к кому-то на дачу, и вместе с хозяином будут готовить различные кулинарные шедевры, так как на столе лежат продукты и подготовлена посуда.
Подробностей телеведущая не сообщила. Поэтому пока остается только гадать, что это будет за новый проект.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пенсии Гузеевой и Сябитовой отличаются больше чем в два раза.
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