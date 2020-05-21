Об этом телеведущая сообщила в сторис в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_, РИА Новости /Илья Питалев

Лариса Гузеева запустила новое шоу — «На даче». Телеведущая рассказала об этом в своем профиле в Instagram. Она выложила в сторис видео, где, несмотря на плохую погоду, полным ходом идет подготовка к съемкам нового проекта. Вся съемочная группа, облачившись в дождевики и вооружившись зонтами, устанавливает камеры и начинает работу.

«Снимаем новый проект, называется „На даче“. Холод собачий. Дождь — просто ливень страшный», — рассказала Гузеева.

Судя по сторис, Лариса Гузеева и ее команда приехали к кому-то на дачу, и вместе с хозяином будут готовить различные кулинарные шедевры, так как на столе лежат продукты и подготовлена посуда.

Подробностей телеведущая не сообщила. Поэтому пока остается только гадать, что это будет за новый проект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пенсии Гузеевой и Сябитовой отличаются больше чем в два раза.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

Последние новости

15:46
Вручение VIII премии АПКиТ впервые состоится в онлайн-формате
15:45
Брошенного грудного ребенка нашли на скамейке в Петербурге
15:39
Путин отложил осенний призыв в армию
15:33
Отдыху быть! Как изменятся условия для туристов на черноморских курортах в 2020 году?
15:24
В Совфеде предложили уголовную ответственность за «серые» зарплаты
15:23
«Не помнит людей». Почему Борис Моисеев перестал появляться на публике?

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, которые наделяют их обладателей крепким здоровьем
«Молодой Никита»: сына Высоцкой сравнили с Михалковым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок