Почему пенсии Гузеевой и Сябитовой отличаются больше чем в два раза

Ведущие популярной программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева и Роза Сябитова обе уже пенсионерки, хотя глядя на них это сложно предположить. И, как выяснилось, размер пенсионного пособия у них отличается более чем в два раза. На разницу обратил внимание сайт KP.RU.

По данным издания, главная сваха России Сябитова получает чуть больше 14 тысяч рублей. Сама Роза Раифовна объясняла, что в ее более чем 30-летнем трудовом стаже «вылетели» 10 лет — за такой период не оказалось подтверждающих документов.

«Мне предложили поискать архивы, я если ставлю какую-то задачу, то ее выполняю. Но тут я поинтересовалась: если найду, то сколько мне добавят. Оказалось — 100 рублей. И я не стала тратить время», — рассказала 58-летняя Сябитова.

Телеведущая добавила, что никогда не хвалилась стажем, но ее дети знают, что она трудоголик, и собирается работать «пока не выживет из ума».

А вот у 60-летней Ларисы Гузеевой пенсия гораздо выше — ей полагается ежемесячная надбавка за звание заслуженной артистки в размере 30 тысяч рублей. Такую привилегию имеют столичные пенсионеры уже третий год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у кого из российских звезд размер пенсии выше, чем средний по стране, а у кого ниже.