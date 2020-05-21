Экс-супруг Лолиты отказался комментировать новость о попадании в больницу с травмами

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов отказался комментировать новость о том, что попал в больницу с многочисленными травмами.

«Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке», — отметил фитнес-инструктор в интервью 5-tv.ru.

В свою очередь, Starhit со ссылкой на собственные источники сообщает, что Иванов получил серьезные травмы, в том числе пострадала его голова. По информации издания, врачи оценивают состояние бывшего мужа Лолиты как удовлетворительное, однако не исключается, что ему может потребоваться помощь челюстно-лицевого хирурга.

Обстоятельства, при которых Иванов получил травмы, точно не известны. По слухам, он либо попал в серьезное ДТП, либо ввязался в потасовку.

Ранее 5-tv.ru писал, что 30 апреля адвокат Милявской Сергей Жорин подтвердил — певице удалось, наконец, оформить развод с пятым супругом Дмитрием Ивановым, в честь чего она сразу же открыла шампанское.