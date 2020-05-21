Экс-супруг Лолиты отказался комментировать новость о попадании в больницу с травмами
Ранее в СМИ распространилась информация, Дмитрий Иванов находится под медицинским наблюдением. Возможно, ему потребуется помощь челюстно-лицевого хирурга.
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Фото, видео: Instagram @ ivanovsport, 5-tv.ru
Бывший супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов отказался комментировать новость о том, что попал в больницу с многочисленными травмами.
«Все хорошо, я ничего не комментирую. Все в порядке», — отметил фитнес-инструктор в интервью 5-tv.ru.
В свою очередь, Starhit со ссылкой на собственные источники сообщает, что Иванов получил серьезные травмы, в том числе пострадала его голова. По информации издания, врачи оценивают состояние бывшего мужа Лолиты как удовлетворительное, однако не исключается, что ему может потребоваться помощь челюстно-лицевого хирурга.
Обстоятельства, при которых Иванов получил травмы, точно не известны. По слухам, он либо попал в серьезное ДТП, либо ввязался в потасовку.
Ранее 5-tv.ru писал, что 30 апреля адвокат Милявской Сергей Жорин подтвердил — певице удалось, наконец, оформить развод с пятым супругом Дмитрием Ивановым, в честь чего она сразу же открыла шампанское.
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