Штрафы за некачественные коммунальные услуги могут отменить. «Известия» выяснили, что законопроект об этом готовы поддержать в комитете Госдумы по ЖКХ.

Согласно документу, который разработали в правительстве, денежные санкции на недобросовестных коммунальщиков действуют недостаточно эффективно. Выгодней будет сделать перерасчет в пользу клиента.

Однако эксперты настроены не так оптимистично. Они считают, что если закон об отмене штрафов будет принят, качество обслуживания граждан значительно упадет. Да и коммунальщики обычно не торопятся возвращать средства.