Идея в чем-то здравая — вместо штрафа перерасчет в пользу клиента. Но не все так просто.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Штрафы за некачественные коммунальные услуги могут отменить. «Известия» выяснили, что законопроект об этом готовы поддержать в комитете Госдумы по ЖКХ.

Согласно документу, который разработали в правительстве, денежные санкции на недобросовестных коммунальщиков действуют недостаточно эффективно. Выгодней будет сделать перерасчет в пользу клиента.

Однако эксперты настроены не так оптимистично. Они считают, что если закон об отмене штрафов будет принят, качество обслуживания граждан значительно упадет. Да и коммунальщики обычно не торопятся возвращать средства.

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