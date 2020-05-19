В Госдуме поддержали идею отмены штрафов за некачественные услуги ЖКХ
Идея в чем-то здравая — вместо штрафа перерасчет в пользу клиента. Но не все так просто.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Штрафы за некачественные коммунальные услуги могут отменить. «Известия» выяснили, что законопроект об этом готовы поддержать в комитете Госдумы по ЖКХ.
Согласно документу, который разработали в правительстве, денежные санкции на недобросовестных коммунальщиков действуют недостаточно эффективно. Выгодней будет сделать перерасчет в пользу клиента.
Однако эксперты настроены не так оптимистично. Они считают, что если закон об отмене штрафов будет принят, качество обслуживания граждан значительно упадет. Да и коммунальщики обычно не торопятся возвращать средства.
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