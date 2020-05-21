За шесть дней трансляция онлайн-фестиваля набрала почти 217 миллионов просмотров.

Фото, видео: Instagram @yungblud

VK Fest выходит на финишную линию. 21 мая в 15:00 стартует заключительный день масштабного фестиваля.

VK Fest, проходящий в этом году в онлайн-формате, привлек внимание звезд мировой сцены. Зрители увидят выступления певца YUNGBLUD (Великобритания) и диджея Steve Aoki (США), а британская группа Hurts впервые исполнит вживую свой новый сингл Voices.

Кроме них, в мероприятии примут участие Ольга Серябкина, Jah Khalib, MARUV, Artik & Asti, BrainStorm, Сергей Лазарев, «Руки Вверх!», Баста и Swanky Tunes. Гостями фестиваля станут Елена Летучая, Валерий Меладзе, Тимур Бекмамбетов, организаторы VK Fest Константин Сидорков и Андрей Резников и другие. Трансляция VK Fest за предыдущие шесть дней привлекла внимание 37 миллионов зрителей, собрав почти 217 млн просмотров.

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